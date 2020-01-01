Ertelenen maçların tarihleri açıklandı

TFF, ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor ve Göztepe - Çaykur Rizespor maçlarının tarihini açıkladı.

Süper Lig'in 19. haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Btc Turk - ve 21. haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen -Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; Btc Turk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de, Göztepe - Çaykur Rizespor müsabakası da 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.