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Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Ertelenen bir karar ve dikkat çeken bir mesaj: Alisson, Liverpool'daki geleceğinin perde arkasını açıkladı

A. Becker
Liverpool
Brezilya
Premier Lig
Brezilya
İngiltere

Altın neslin son oyuncusu

Liverpool'ün Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, sözleşmesinin bitimine az bir süre kalmasına rağmen içinde bulunulan sezonun sonundan sonra da takımla devam etme isteğini açıkladı. Kaleci, "Anfield"de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirip en üst seviyede rekabete devam etme konusundaki kararlılığını vurgularken, kendisiyle kulüp yönetimi arasında sözleşme yenileme konusunda henüz doğrudan bir müzakere başlamış değil.

Alisson, "BBC" kanalının aktardığı açıklamalarında, Liverpool'da kalmayı tercih ettiğini, menajerinin kulüp yetkilileriyle iletişimi yürüttüğünü, kendisinin odağının ise gelecek maçlarda en iyi seviyesini ortaya koymaya yönelik olduğunu belirtti.

34 yaşındaki kaleci şunları söyledi: "Evet, kalmak istiyorum. Odağım her bir maçı oynamaya yönelik, ama burada devam etmekten mutluyum. Bu, farklı yönlere ve koşullara bağlı bir durum, ancak isteğim kalmak yönünde; ben ve ailem burada mutluyuz."

Şöyle ekledi: "Hâlâ kupalar kazanmaya ve iyi performans ortaya koymaya aç durumdayım. Mümkün olduğunca uzun süre en üst seviyede oynamaya devam etmek istiyorum." Kaleci, yeni bir sözleşme konusunda doğrudan görüşmeler yapmadığını, ancak menajerinin kulüple iletişimde olduğunu vurguladı.

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Premier Lig

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Alisson'un bu açıklamaları, geçtiğimiz dönemde geleceğinin soru işaretleri yaratmasının ardından geldi. Özellikle de bu yılın başlarında Juventus'a transfer olma olasılığını değerlendirdikten sonra, 2018 yılında Roma'dan 66,8 milyon sterlin karşılığında katıldığı ve 347 maça çıktığı Liverpool'daki kariyerine devam etme kararı almasının ardından.

Brezilyalı kaleci, takımın Arsenal ve Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgilerle zorlu bir hafta geçirmesinin ardından, pazar günü Liverpool'ün Crystal Palace'ı yenmesi sırasında bir dizi tehlikeli girişimi önleyerek güçlü varlığını yeniden gösterdi.

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