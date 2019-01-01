Ersun Yanal'ın yüzü gülüyor

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolcuların durumları belli oluyor.

'de sakatlıkları bulunan, Hasan Ali Kaldırım, Garry Rordrigues ve Victor Moses'tan iyi haber geldi.

Fanatik 'te yer alan habere göre Audi Cup'taki maçında ayak tabanından sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, tedavisi için 'ye gitmiş ve maçında forma giyememişti. Cuma günü ABD'den dönen futbolcu sarı lacivertlilerin son antrenmanında takımla beraber çalıştı.

Öte yandan Rodrigues, Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanmış ve yapılan tetkikler sonucunda ayak bileğinde ikinci derecede zorlanma tespit edilmişti. Formasına uzak kalan yıldız futbolcu bu hafta oynanacak maçında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Bir diğer sevindirici haber de Moses'tan geldi. Fenerbahçe'nin ilk lig karşılaşmasının son bölümlerine doğru sakatlanan ve ön üst adelesinde kısmi yırtık tespit edilen yıldız futbolcu takımla antremanlara başladı. Victor Moses, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde Denizlispor maçında sahada olabilecek.