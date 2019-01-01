Ersun Yanal'ın yeni orta saha düzeni hazır

Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı, Emre Belözoğlu'nun sakatlığı sonrasında orta sahasını yeniden kurgulayacak.

, kaptanı Emre Belözoğlu'nun milli arada yaşadığı sakatlıkla sarsılmıştı.

Kaburgasında kırık tespit edilen deneyimli orta sahanın sahalardan bir süre uzak kalacak olması Ersun Yanal'ı yeni bir formül bulmaya itti.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, sarı lacivertlilerde Emre'nin yokluğunda saha içi lider Luiz Gustavo olacak.

Brezilyalı'nın pas başarısı ve fiziksel oyunu, başarılı çalıştırıcının bu kararında önemli rol oynadı.

Yanal'ın orta sahada yapacağı değişiklikler bundan ibaret değil.

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Sezon başından bu yana sağ kanat, sağ bek ve orta saha bölgelerinde görev alan Ozan Tufan, '8 numara' görevini üstlenecek.

Ersun Yanal, böylece orta üçlüyü Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Max Kruse ile oluşturmak istiyor.

Fenerbahçe, milli aradan 'a konuk olacağı karşılaşmayla dönecek.