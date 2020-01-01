Ersun Yanal'ın yardımcı antrenörü Recep Karatepe kimdir?

Cezaları nedeniyle Antalyaspor maçında kulübede yer alamayacak Ersun Yanal ve Volkan Kazak'ın yerine Recep Karatepe takımın başında olacak.

Süper Lig'in 24.haftasında 'la karşılaşacak olan 'de teknik direktör Ersun Yanal, derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımının başında olamayacak.

Derbide maç sonu Yanal'ın ardından takımın başına geçen Volkan Kazak da PFDK'dan ceza aldığı için Antalyaspor maçında olmayacak. Sarı-lacivertli takımın yeni antrenörlerinden Volkan Demirel de henüz yeterli lisansı olmadığı için yedek kulübesinde görev yapamıyor.

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Bu isimerin yokuluğunda Fenerbahçe'nin başında antrenör Recep Karatepe yer alacak. Karatepe'ye de Gökhan Kağıtçıoğlu eşlik edecek.

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Recep Karatepe kimdir?

4 Temmuz 1977 Ankara doğumlu olan Recep Karatepe, amatr olarak futbol oynadı. 2012'de Ersun Yanal ile birlikte 'da görev almaya başlayan Karatepe, sırasıyla Yanal ile birlikte iki dönem 'da çalıştı. Son olarak yine Yanal ile birlikte Fenerbahçe'ye gelen Recep Karatepe, sarı-lacivertli takımın Antalyaspor ile oynayacağı maçta teknik sorumlu olarak Fenerbahçe'nin başında bulunacak.