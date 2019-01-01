Ersun Yanal'ın kalesi Kadıköy

Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan Ersun Yanal, ilk döneminde olduğu gibi Kadıköy'ü kalesi haline getirdi.

'in 26. haftasında Demir Grup 'u yenerek derin bir nefes alan , teknik direktör Ersun Yanal ile Kadıköy'de önemli bir performansa imza attı. Deneyimli teknik adam, bu sezon sarı-lacivertli takımın başında ligde 11 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda deplasmanda kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, puanları ise Kadıköy'de topladı.

Sarı-lacivertli takım, söz konusu dönemde evinde 6 maça çıkarken 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti. Fenerbahçe, aynı periyotta deplasmanda ise 5 maça çıkarken galibiyet yüzü görmedi ve 3 beraberlikle hanesine 3 puan yazdırabildi.

Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'dan önce 2 farklı teknik adamla ligde çıktığı 7 iç saha maçında ise sadece 2 galibiyet alabilmişti. Söz konusu dönemde Phillip Cocu ve Erwin Koeman'lı Fenerbahçe, sahasında 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşamıştı.

İlk döneminde de hiç yenilmemişti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında ligde taraftarı önünde hiç yenilmedi. Sarı-lacivertlilere son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşatan tecrübeli teknik adam, o dönemde de Kadıköy'de hiç kaybetmemişti. Ersun Yanallı Fenerbahçe, 2013 2014 sezonunda şampiyon olurken, seyircisi önünde çıktığı 17 karşılaşmada 14 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.

Galibiyet sayıları arttı

Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde galibiyet sayısında artış yakaladı. Hollandalı teknik direktörler Phillip Cocu ve Erwin Koeman yönetiminde ligde bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, sadece 3 maç kazanabilmişti. Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetimindeki 11 karşılaşmada ise 4. galibiyetine ulaştı.