Ersun Yanal'ın imza töreni ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Kulübü, Ersun Yanal için düzenlenecek imza töreninin detaylarını duyurdu...

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörü Ersun Yanal için düzenlenecek olan imza töreninin tarihini ve saatini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ersun Yanal'ın imza töreni, 18 Aralık Salı günü saat 14:00'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek.

Başarılı teknik adam, Pazartesi günü ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak maçta ise takımının başında olacak.

Resmi sözleşmesini Cuma günü imzlayan Ersun Yanal'ın sözleşme bilgileri, TFF'ye de bildirilmişti.