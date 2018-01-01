Canlı Skorlar
Süper Lig

Ersun Yanal'ın imza töreni ne zaman, saat kaçta?

Son güncelleme
Yorum()
AA
Fenerbahçe Kulübü, Ersun Yanal için düzenlenecek imza töreninin detaylarını duyurdu...

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörü Ersun Yanal için düzenlenecek olan imza töreninin tarihini ve saatini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ersun Yanal'ın imza töreni, 18 Aralık Salı günü saat 14:00'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek.

Başarılı teknik adam, Pazartesi günü ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak maçta ise takımının başında olacak.

Editörün Seçtikleri

Resmi sözleşmesini Cuma günü imzlayan Ersun Yanal'ın sözleşme bilgileri, TFF'ye de bildirilmişti.

Sonraki haber:
Torino Derbisi'nde gülen taraf Juventus: 0-1
Sonraki haber:
TV'de bugün futbol ekranı
Sonraki haber:
Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Sonraki haber:
Abdullah Avcı: "Derbi standartlarının üstünde bir oyundu"
Sonraki haber:
Stuttgart kaptanı Christian Gentner, maçta babasını kaybetti
Kapat