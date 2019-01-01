Ersun Yanal'ın derbi planı: Yüksek tempo, yakın markaj

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray deplasmanındaki oyun planını belirledi.

Süper Lig'in 6. haftasında , deplasmanına konuk olacak.

Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, rakibinin teknik analizlerini yaparak galibiyet planını hazır hale getirdi.

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Fanatik gazetesinden Yusuf Dursun'un haberine göre 57 yaşındaki teknik adam, derbide oyuncularının özellikle saha içerisinde sakin kalması konusunda uyarılarda bulunuyor. Öte yandan kaptan Emre Belözoğlu ve antrenör Volkan Demirel, deplasmanda takımın nasıl bir atmosferle karşılaşacağı hakkında bilgi veriyor.

Galatasaray'ın kilit oyuncuları için özel plan belirleyen Ersun Yanal, haberde yer alan bilgiye göre Zanka'nın Radamel Falcao'ya yakın markaj uygulamasını ve Kolombiyalı yıldızın ceza sahası içinde topla fazla buluşmamasını istiyor. Rakibinin savunma zafiyetine dikkat çeken Yanal, Marcao ve Luyindama'ya baskı uygulanmasını da talep ediyor.

Analizlerinden yola çıkan Yanal, zaman zaman tempoyu aniden yükselterek rakibini hazırlıksız yakalamak ve Vedat Muriqi ile Max Kruse'den faydalanarak tehlike yaratmayı hedefliyor.