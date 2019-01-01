Ersun Yanal'ın derbi planı hazır

Spor Toto Süper Lig’in 28.haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi, Ersun Yanal oyuncularına uyarılarda bulundu.

Derbiye sayılı saatler kala maç içi planlarını oluşturan Ersun Yanal, oyunculara yaptığı uyarılarda Sarı-Kırmızılı ekibin baskı karşısında zorlandığını söyledi.

Başlama vuruşu ile birlikte pres yapılmasını isteyen Yanal, oyuncularından ikili mücadelelerde sert olmalarını istedi. Galatasaraylı futbolcuların Kadıköy’de olduklarını hissetmelerini isteyen tecrübeli teknik adam, kendi oyuncularının rakibi sürekli hataya zorlamaları talimatını verdi.

’da Marcao ve Luyindama’nın yokluğunda ilk 11 çıkması beklenen Ahmet Çalık’a ekstra baskı yapılmasını isteklerine ekleyen Yanal, rakibin kısa pasla hücuma çıkmasını kesinlikle istemiyor. Galatasaray’ı uzun paslara yönlendirip, oyuna hakim olmak da Ersun Yanal’ın planları arasında bulunuyor.

Sağ kanadı Dirar-Moses ikilisiyle oluşturmayı düşünen Yanal, Zajc’ı da bu tarafa doğru çekerek Onyekuru’nun kanadından avantaj elde etmek istiyor.