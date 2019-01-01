Ersun Yanal'ın Beşiktaş karnesi

Dev derbi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçları listeledik.

, Süper Lig'in 16. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal ise Beşiktaş karşısında tüm kulvarlardaki resmi 36. maçına çıkacak.

Teknik direktörlük kariyerinde 19. yılını geçiren deneyimli çalıştırıcı bu süreçte yedi farklı takımın başında siyah beyazlı ekibe rakip oldu. Yanal'ın takımları Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

Takımlar Toplam maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Fenerbahçe 5 0 4 1 9 0 3 6 3 0 1 2 Manisaspor 6 2 0 4 5 1 2 2 Ankaragücü 4 1 0 3 4 1 1 2

Son galibiyet 2007'de

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı galibiyet alamayan Ersun Yanal, iki kez Manisaspor, bir kez Gençlerbirliği ve bir kez de Ankaragücü'nün başında siyah beyazlıları mağlup etti.

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Beşiktaş karşısındaki son galibiyetini Manisaspor ile 2007 yılındaki Kupası maçında alan deneyimli teknik adam, o tarihten bu yana tüm kulvarlarda oynanan 17 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Yanal'ın Süper Lig'de aldığı son Beşiktaş galibiyeti ise 2006 yılında yine Manisaspor'u çalıştırdığı dönemde geldi.

Ersun Yanal'ın takımları 35 resmi maçta Beşiktaş ağlarını 43 kez havalandırırken siyah beyazlı ekipten toplam 74 gol yedi.