Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal kırmızı kart görerek Kayserispor maçında cezalı duruma düşen Vedat Muriqi hakkında konuştu.

'nin Gaziantep'i deplasmanda 2-0 yendiği maçta Vedat Muriqi çift sarıdan kırmızı kart görerek kupada cezalı duruma düşmüştü.

Teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından Kosovalı golcünün gördüğü kart hakkında konuştu.

Vedat Muriqi'nin bilerek kart gördüğü yorumlarına tepki gösteren Yanal, "Vedat Muriqi formasını çıkarıp atılmasın diye biz saldırıyoruz. Golden sonra 'Sakın!' dedim Vedat'a. Aman ha! Arkadaşlar biz böyle şeylere tenezzül eder miyiz! Burası Fenerbahçe kulübü. Bu seviyelerde bunların konuşulması ayıp" ifadelerini kullandı.