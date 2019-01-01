Ersun Yanal'dan transfer mesajı: "Kalan 7 gün içinde..."

Ersun Yanal, Ümraniyespor karşısında aldıkları yenilginin ardından 7 gün kalan transfer dönemi sürecine vurgu yaparak takviye yapacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Ümraniyespor'a 1-0'lık skorla boyun eğerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından A Spor'a açıklamalarda bulunan Yanal, "Her taraftar gibi biz de üzgün ve kırgınız. Aynı duyguları biz de hissediyoruz. 7 günlük bir süreç var ve bu takımın rejenere olup tekrar ayağa kalkması için bu süreç içinde yapılması gereken her şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu güce sahibiz. Umarım en kısa süre içinde takviyelerimizi yapacağız. Bugün ve yarın transferde alacağımız bazı sonuçlar var." dedi.

Ersun Yanal, her iki maçta da sahada 10 kişi kalmış olmalarının hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu: "VAR uygulamasını teknik olarak eleştirmek kolay ama biz önce kendimize bakmalı ve kendi üstümüzden eleştirilerimizi doğru yapmalıyız."

Son olarak transfer takıma takviye yapacaklarını yineleyen Yanal, "7 günlük transfer dönemi sürecini doğru atlatıp, takviyeleri doğru yapıp Fenerbahçe'yi olması gereken yere taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Basın toplantısında soru almadı

Öte yandan Ersun Yanal, düzenlenen basın toplantısında kısa bir açıklama yaparak, "Oyuncularımızı lig maçına hazırlamak durumundayız. Bunun için çalışmaya şu andan itibaren başladık. Bazen bu sürprizleri kabul etmek oldukça zor. Transferin bitimine 7 gün kaldı. Yenilenmiş bir takımla taraftarın karşısına çıkmak istiyoruz." dedi ve basın mensuplarından soru almadı.

Toplantıyı takip eden basın mensuplarının ısrarla soru sorma isteği karşısında Yanal, talepleri kabul etmeyerek, "Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız." demekle yetindi.