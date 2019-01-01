Ersun Yanal'dan 'transfer' açıklaması

Ersun Yanal, Ümraniyespor karşısında aldıkları yenilginin ardından konuştu...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor'a 1-0'lık skorla boyun eğen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Yanal, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerine dikkat çekerken, "Kopukluktan önce bu türlü maçlarda ilk yarının son 10 dakikasında elde ettiğimiz pozisyonları değerlendirmeliydik. Kopukluk demeyelim, oyun ritmini yönetmemiz bir hayli zor. 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin daha da öne çıkarak oynamasını istedik ama yapamadık." dedi.

"Bu dönemde transfer yapmak inanılmaz zor"

Ersun Yanal, transfer çalışmaları hakkında sorulan bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Ara transfer dönemine hamle yapmak inanılmaz zor. Her takım kendi oyuncusunu tutmak ve yüksek bedellerle satmaka gayreti içinde oluyor. Transfer görüşmeleri ben geldiğimden beri yoğun bir şekilde devam ediyor. Sonuç alındıktan sonraki gün bile işler değişebiliyor. Her gün, her dakika bununla ilgili çalışıyoruz." Editörün Seçtikleri Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis!

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"Turu geçeceğiz"

Turu geçeceklerini söyleyen Yanal, şöyle devam etti: "Şu anda elimizde bulunan oyuncular, bu skorla eve gidecek bir takım değil. Her ne olursa olsun ayağa kalkacak bir takım var burada. Biz turu geçeceğiz, lig ve Avrupa'da daha iyi oynayacağız. Fenerbahçe'nin buradan çıkacağı kesin."

Slimani'ye gösterilen tepkiler hakkında

Deneyimli teknik adam, Islam Slimani'nin oyundan çıkarken tribünler tarafından protestolara maruz kalmasıyla ilgili de konuşurken, "Bu oyunculara ihtiyacımız var. Oyuncularımızın daha dirayetli olması yönünde hareket edersek daha hızlı yol almış oluruz. Bugün 10 tane transfer yapamazsınız. Elimizdeki oyuncuların değerini ve verimliliğini artırmak zorundayız." dedi.