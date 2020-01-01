Ersun Yanal'dan derbi için Hasan Ali kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesinde sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili kararını verdi.

derbisi öncesinde kafasındaki ilk 11'i şekillendiren Ersun Yanal, sol bekte kimi oynatacağına karar verdi.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan ve Kupası'ndaki Kırklarelispor maçında şans verdiği Hasan Ali Kaldırım'ı ilk 11'de oynatmaya karar verdi.

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30 yaşındaki sol bek, Ersun Yanal ile yaptığı görüşmede derbide forma giymek istediğini söyledi. Yanal ise Hasan Ali'ye 'Verilerin çok iyi. Bu maç kritik. Sana ihtiyacımız var. Oynuyorsun' dedi.

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Jailson'a görev

Ersun Yanal, stoperde ise Serdar Aziz'in yanında Jailson'dan vazgeçmeyecek.

Tecrübeli teknik adam, Brezilyalı futbolcuyla yaptığı görüşmede “Performansından ve iyi niyetinden memnunum. Derbide en iyisini yapacağına inanıyorum” sözlerini kullandı.