Ersun Yanal'dan çok gizli idman

Galatasaray derbisine titizlikle hazırlanan Ersun Yanal, antrenmanlara kimseyi sokmuyor, kamerayla kayıt alıyor.

Derbiye hazırlanan 'de tüm planlar galibiyet üzerine. Teknik direktör Ersun Yanal, dünkü antrenmanın ilk bölümünü basına açık yaparken ikinci bölümü tamamen kapattı. Sahada sahace futbolcular, antrenörler, Volkan Ballı ve Damien Comolli kaldı.

Fanatik Gazetesinden Yusuf Dursun'un haberine göre; Ersun Yanal’ın bu kadar titiz davranmasının nedeni, antrenmanın bu bölümünde ’ı yıkacak stratejiyi uygulayacak olmasıydı. Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı’nda sahaya yansıtacağı taktiğin denemesini yaptırdı.

Yanal’ın bir yardımcısı da antrenmanı kameraya aldı. Çalışma sonunda buradaki görüntüler izlenerek, hatalar tespit edildi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, derbi öncesi yapılacak son provalarda da benzer bir uygulamaya giderek tesislerin kapısını kapatacak.