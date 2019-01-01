Ersun Yanal: Taraftarımızın neler hissettiğini biliyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 26. , konuk ettiği 'u son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından beIN Sports'a verdiği röportajda taraftarlara ve oyuncularına teşekkür etti.

"İyi oynadığımız maçlar var. Maçın her bölümünü kontrol edip puan alamadık onlarda."

Taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Yanal, "Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Tanıdığımız bildiğimiz bir camiadayız. Taraftarımızın neler hissettiğini, sinirlerini de biliyoruz. Ne olursa olsun onlara teşekkür ediyoruz, bize destek verdiler." ifadelerini kullandı.

"Bulunduğumuz yer Fenerbahçe'nin hiç alışık olmadığı bir yer. Stres yaratması bu sebeple normal."

"Bugün bu stresin bizi ne kadar etkileyeceğini biliyorduk, golü bulup rahatlayabileceğimizi de biliyorduk ama golü yedik ve beraberlikten sonra bu rahatlığı yakaladık."

Ersun Yanal, lige verilecek aranın takımına yarayacağını şu cümlelerle belirtti:

"Bu 2 haftalık süreç bize çok iyi gelecek. Sonrasında kazanarak gitmek tek hedefimiz. Bulunduğumuz yer, Fenerbahçe'nin hiç alışık olmadığı bir yer. Dolayısıyla bu bir stres yaratıyor, yaratacak."

Takımının gelecek planlarına da değinen tecrübeli teknik adam, "Biz ekip olarak ne yaptığımızı bilerek gidiyoruz. Özellikle gelecek seneyi de planlayarak gidiyoruz. Futbolda bazen planlarınız tutmaz bunu da biliyoruz ama biz bu planları gerçeğe çevirecek güçteyiz." dedi ve röportajını tamamladı.