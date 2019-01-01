Ersun Yanal: Tavlada bile iddialıyız

Fenerbahçe'nin deneyimli antrenörü, takımının Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu

, Ziraat Kupası 4. Tur mücadelesinde konuk olduğu Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından A Spor mikrofonlarına konuşan teknik direktör Ersun Yanal, takımının aşama aşama iyiye gittiğini ifade etti.

Deneyimli antrenör, müsabakayı şu ifadelerle değerlendirdi:

"Bu tür maçları oynamak zor. Yine sürprizlerle başladı. Bu tür maçlarda çok fazla rotasyona alışık değilseniz ve oyun düzeniniz oturmamışsa ve oyuncuların birçoğunu daha önce kullanmamışsanız bu tür maçlar sıkıntılı geçer. Yüksek motivasyonlu maçlarda oyun kilitlenmesi olur. Bugün de zaman zaman oldu. Bu sezonun en büyük dikkat edilmesi gereken tarafı; biz kendimize gol attık. Bireysel hatadan gol yedik. Bunu bir türlü çözemedik. Yine ferdi hatamızdan gol yedik, yediğimiz gollerin yüzde 85'i kendi hatamızdan kaynaklanıyor. Bunu çözdüğümüzde az pozisyon veren bir takım olma yolunda ilerleyeceğiz"

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"Tavla bile oynasak iddialıyız"

Fenerbahçe'nin her kulvarda zirveyi hedeflemesi gerektiğini ifade eden Yanal, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

"Hedefimizde Türkiye Kupası her zaman olacak. Ligdeki hedefimiz de belli. Fenerbahçe'nin bu saatten sonra önünde bu hedefleri gerçekleştirmek var. Fenerbahçe'nin oynayacağı her kulvar iddialı kulvardır. İddialıdır Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin genetiği böyle. Tavla bile oynasak iddialıyız"

Sarı lacivertli ekip, ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ile Süper Lig'e dönecek.