Ersun Yanal: Son sözü biz söyleyeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 20. haftasında , deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, maç sonu açıklamalarda bulundu.

58 yaşındaki çalıştırıcı sözlerine şu şekilde başladı: "Tamamen topa hakim olduğumuz, rakip yarı sahada gol pozisyonları ürettiğimiz maçı ne yazık ki kaybettik."

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"Tabii, bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Bu da bizi oldukça derinden üzdü. Sonuçta birilerinin isteği olmayacak, biz istediğimizi alacağız."

Daha fazla takım

Takımının performansını değerlendiren Yanal, "Pozisyonları üretebilecek her şeyi yaptıysak, çizgiden de topu geçirmeliydik. Oyunun hakimi bizdik. Bu hakimiyeti sonuca çeviremediğimiz için oldukça üzüntülüyüz" dedi.

Şampiyonluk yarışının tehlikeye girip girmediği sorulduğunda Yanal şu cevabı verdi: "Oynanacak birçok maç var. Konuşmak için çok erken. Oynadığımız futbolla, duruşumuzla, birilerine son sözü söyletmeden, biz son sözü söyleyeceğiz."