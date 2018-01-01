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Ersun Yanal resmen Fenerbahçe'de!

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AA
Beklenen oldu. Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı teknik direktörlük görevine resmen getirdi!

Fenerbahçe, Ersun Yanal'a emanet.

Sarı lacivertli ekip, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada tecrübeli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sezon başında yola Phillip Cocu ile başlayan fakat alınan kötü sonuçların ardından yola Hollandalı teknik adamın yardımcısı Erwin Koeman ile devam eden Fenerbahçe yönetimi, sarı lacivertli camiadan gelen Ersun Yanal seslerine kayıtsız kalamadı.

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Yanal, 2013-14 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'yi Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Bu, sarı lacivertli ekibin kazandığı son şampiyonluk.

Ersun Yanal, Pazartesi günü 57. yaş gününde BB Erzurumspor maçıyla Ülker Stadı'nda siftah yapacak. 

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