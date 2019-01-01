Ersun Yanal: Rakip bize önlem almak durumunda

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçı öncesinde Rus temsilcisinin kendilerine önlem alacağını söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Zenit'e konuk olacak. İlk maçta Rus temsilcisini Ülker Stadyumu'nda 1-0 mağlup eden sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, kritik mücadele öncesinde beIN Sports'un sorularını cevapladı.

Sis sebebiyle Rusya'ya 2-3 saat rötarlı geldiklerini söyleyen Yanal, "İlk maçta oynadığımız 30 dakikalık bir oyun vardı. İlk 30 dakikalık oyunlarımız muhteşem oluyor. Bunu uzun zaman yaymamız gerekiyor. Rakibimize çok fazla pozisyon vermemiştik. Penaltı pozisyonu zaten sürpriz bir pozisyondu." dedi.

Zenit'in maç eksiğinden bahseden tecrübeli teknik adam, "Zenit uzun süredir özel maç dahi yapmıyor. Bu bir avantaj ama diğer yandan güçlü oyuncuları var. İki takımın da gücü belli. Bizim İstanbul'da oynadığımız oyun bir referans. Burada da aynı oyunu tekrarlamamak için bir neden yok." ifadelerini kullandı.

Kadro darlığıyla ilgili soruyu cevaplayan Yanal, şu ifadeleri kullandı:

"Elimizde bir kadro var ve bu kadroyla çıkıp elimizden geleni yapacağız. Seçim yaparken elimiz çok güçlü değil ama biz daha çeşitliliği olan oyuncuları takıma katmayı seçtik. Şener uzun zamandır oynamasa da kariyeri ortada bir oyuncu. Bu maçları oynayabilecek oyuncularımız var. Ayew'i yarın ileri uçta kullanmayı düşünüyoruz. Rakip bize önlem almak durumunda çünkü hızlı hücum edebilen bir takımız."

Yanal, kadroya alınmayan Valbuena'nın sakatlığının bulunduğunu ve derbiye yetiştirilmesi için tedavisinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Ersun Yanal, maç öncesindeki açıklamalarına basın toplantısında devam etti:

"Hem bizim hem Zenit'in güçlü yönleri var. İki takım da güçlü yönlerine birbirine kabul ettirmeye çalışacak. Eşleşmenin birinci devresini 1-0 önde tamamladık. Bu avantajı korumak ve rakibin güçlü yönlerini engelleyip kendi güçlü yönlerimizi kabul ettirmek istiyoruz. Rakibimizin hücum yönlerini iyi çalıştık. Bu ataklarına da hem hücum hem savunma anlamında karşılık vermek yarınki en önemli planımız. Turu geçmek istiyoruz."

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"Kullandığımız oyuncuların hücum güçleri ortada. Oynadığımız maçlardaki beceri oranımıza bakarsak, ligdeki en kötü takımlardan birisiyiz. Topu kaleye gönderme konusuna kadar bir sorunumuz görünmüyor. Bu konuda bizden çok daha kötü takımların gol istatistikleri bizden daha iyi. Sorun topu içeri sokmak, bunun sayısını artırmak. Bizim de beklentimiz bu."

"Şu anda bizim için her iki kulvar da yüksek motivasyonla kalmamız gereken yerler. Ligde şampiyonluk yarışını kovalamadığımızdan dolayı Avrupa'daki şansımızı devam ettirmek büyük bir arzumuz."

"Zenit'in iyi bir kadrosu var. Tek dezavantajları, liglerindeki ara nedeniyle maç oynayamamak. Rakibimizin güçlü yönlerini biliyoruz. Bu güçlü yönlerini tutup, bizim güçlü yönlerimizi rakibe kabul ettirmeye çalışacağız."