Ersun Yanal: Önümüzde hiçbir engel duramayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçı sonrasında konuştu.

Tecrübeli teknik direktör galibiyetle ilgili olarak, "Fenerbahçe'nin eksikleri döndükçe, özellikle kanat eksikleri, ne kadar hızlı oynayacağımızın mesajını verdik. Oynadığımız oyunda kanat oyuncularının etkisini bir kez daha gördük ve bu mesajı taraftarımıza verdik. Taraftarın bizi doğru anlayacağı ve daha çok destekleyeceği günler başlayacak. Bu mesaj için mutluyuz" dedi.

Taraftarın desteğiyle ilgili de konuşan Yanal, "Fenerbahçe taraftarının tavrı, bu camianın ne kadar büyük ve güçlü olduğunu gösteriyor. Taraftarımızla, camiamızla kenetlenip yürüdüğümüzde, önümüzde hiçbir engelin duramayacağını düşünüyorum" diye konuştu.