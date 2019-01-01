Ersun Yanal mı, Abdullah Avcı mı?
Ersun Yanal ve Abdullah Avcı çalıştırdıkları takımların başında bugüne dek toplamda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu 9 maçın 8'inde Ersun Yanal Trabzonspor'un, Abdullah Avcı ise Başakşehir'in başındaydı.
Ersun Yanal, Abdullah Avcı'ya karşı çıktığı ilk 5 maçı kaybetmedi. Abdullah Avcı ise Ersun Yanal'a karşı çıktığı son 4 maçta yenilmedi.
Bu maçlarda Ersun Yanal'ın takımları 14 gol attı, Abdullah Avcı'nın takımı ise 9 golle karşılık verdi.
Ersun Yanal'ın Beşiktaş karnesi
Ersun Yanal, teknik direktörlük kariyerinde 30 kez Beşiktaş'a rakip oldu. Yanal bu maçların 3'ünden galip ayrılırken, 10 maç berabere bitti, 17 maç ise Beşiktaş üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ersun Yanal'ın takımları bu maçlarda 36 gol attı, kalesinde ise 65 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe karnesi
Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde 19 kez Fenerbahçe'ye rakip oldu. Abdullah Avcı bu maçların 7'sini kazandı, 3 maç berabere bitti, 9 maçta ise gülen taraf Fenerbahçe oldu.
Bu maçlarda Abdullah Avcı'nın takımı 20 gol atarken, kalesinde ise 25 gol gördü.