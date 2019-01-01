Ersun Yanal: Kazanmaya yakındık ama olmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu ile golsüz berabere kalırken, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal karşılaşmayı değerlendirdi.

Yanal'ın açıklamaları şu şekilde;

"Zor bir rakiple oynadık. Bir dönem sağ bek, sol bek, bir dönem de santrfor... Eksiklerle oynamaya alıştık. Büyük takımız bunu yapmak zorundayız. Bugün kazanmaya yakındık. Bir de işin gol tarafı var. Futbolda penaltılar kaçar, gol vuruşları bazen olmaz. Bugün zaman zaman iyi tempoda oynadık, rakibe de üstünlük kurduk ama olmadı."

"Umarım eksikler haftaya düzelecek. Bir mevkinin oyuncusunun yerine başka mevkinin oyuncusu oynadığı zaman zorluk çıkıyor tabii ki."