Ersun Yanal'dan Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbinin ardından "Buradan istedikleri gibi puanlarla ayrılamayacaklarını her seferinde gösteriyoruz" dedi

Maçın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu maçlar zor maçtır. Forma maçıdır. Arma maçıdır. Zorluk derecesi olarak dünyanın sayılı maçlarındandır. Bizler bu forma ve arma mücadelesinde, bu zorlukların üzerinden gelebileceğimizi başından beri söylüyorduk. Ve bu mücadeleyi başından sonuna kadar sahada verdik."

"Yaklaşık 60 dakika eksik oynadık. 10 kişi kaldıktan sonra oyunu değiştirebilecek fırsatlar yakaladık. üstün görünse de onlara çok fazla net gol pozisyonu vermedik. Bizim de maçı değiştirebilecek pozisyonlarımız vardı."

"Bugün buranın rakibin elini kolunu sallayarak puan alabileceği bir yer olmadığını gösterdik. Buradan istedikleri gibi puanlarla ayrılamayacaklarını her seferinde gösteriyoruz, bugün de öyle yaptık"

"Teknik direktörüm kahin değil"

"Oyuncularımızın mücadelesini kutluyorum ama eksik kalmamamız gerekiyordu. Biz eksik kalınca rakibin baskısı oluştu. Oyuncularım elinden geleni yaptı. Alper son dakikada o golü atsa şimdi galibiyeti konuşuyor olurduk"

"Hasan Ali'nin kırmızı kartında sahipsiz bir top vardı. Biz orada tereddüt ettik ofsayt mı değil mi diye ama ofsaytta olmayan oyuncu aldı ve devamında takıldılar, daha sonra kırmızı kart geldi"

"Ersun Yanal, beIN Sports muhabirinin "Moses sakatlanınca Ayew yerine Alper girdi. Ayew son pozisyonda olsa atar mıydı?" sorusuna ise "Bu biraz kahinlik olur. Ben kahin değilim teknik direktörüm" diyerek yanıt verdi"