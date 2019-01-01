Ersun Yanal: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının Antalyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından üzüntüsünü paylaştı.

, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği 'a Ufuk Akyol'un golüyle 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan sarı lacivertli ekibin çalıştırıcısı Ersun Yanal, skordan ötürü yaşadığı hayal kırıklığını ifade etti.

"Mağlubiyeti hak etmedik"

Antalyaspor'un iyi yaptığı şeylere eksiklerden ötürü cevap veremediklerini ifade eden Yanal, "Merkezi çok iyi kapatan bir takım vardı. Bunun çözümü ise özellikle kanattan çok iyi organizasyon yapmamız gerekiyordu. Kanatlarda iki oyuncumuz sakat, bu eksiklikler bizi oldukça yavaşlattı. Merkezi bir türlü geçemedik" dedi.

Takımının alınan skoru hak etmediğini düşünen deneyimli antrenör, "Bugün başımıza gelen bir kaza, hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizi desteklemeye devam etsinler"

Her şeye rağmen takımının iyi oynadığını düşünen Yanal, "Eksiklerimiz olmasına rağmen ortaya konan istatistikler, Fenerbahçe taraftarının istediği sonuçlardı" dedi.

Taraftarlardan desteklerini sürdürmelerini isteyen başarılı çalıştırıcı, "Bizi desteklemeye devam etsinler, eksiklerimizi çok kısa sürede tamamlayarak kazanma arzusuyla oynayan bir takım olacağız" ifadeleriyle röportajını tamamladı.

Deniz Türüç: Taraftarımızdan özür diliyoruz

Müsabakanın ardından beIN Sports'a konuşan Deniz Türüç, sarı lacivertli taraftarlardan özür diledi.

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"Öncelikle taraftarımızdan özür diliyoruz. Beklemediğimiz bir mağlubiyetti, planlarımız çok farklıydı. İlk yarı coşkulu ve istekliydik. Rakibe ilk yarı bir pozisyon geldi ve gol oldu" diyen Türüç, maçı şu sözlerle değerlendirdi ve sözlerini bitirdi:

"İkinci yarıya gelirsek topun üstünlüğü bizdeydi, 3-4 tane pozisyon yakaladık. Bunları gole çevirmemiz lazımdı. Taraftarımızdan özür diliyoruz, her şey daha iyi olacak. Bir mağlubiyetle şampiyonluk yolunda olmamız değişmeyecek"

Fenerbahçe, milli aradan deplasmanında çıkacağı maçla dönecek.