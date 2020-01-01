"Ersun Yanal gidebilir ama Fenerbahçe bakidir"

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal, Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Ziraat Kupası yarı final ilk maçında 'a 2-1 mağlup olan 'de görevinden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal maç sonu açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde sarı lacivertli ekip ile yolları ayrılan ve Trabzonspor maçı ile son kez Fenerbahçe'nin başında görev alan Yanal ilk olarak, "Bugün yine şehidimiz var. Trabzonlu. Ailesi başta olmak üzere tüm ülkemizin başı sağ olsun. Maalesef böyle bir atmosferde futbol oynamak, konuşmak hepimizin canını yakıyor" diyerek başsağlığı dileklerini iletti.

Tecrübeli isim, bir veda konuşması yaptığını belirterek şöyle devam etti:

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"Bir veda konuşması olacak tabii ama gerçekleşen süreci iyi anlamak lazım. Fenerbahçe’yi çok zor şartlar altında göreve başladım ve zor şartlar altında veda ediyorum."

"Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var"

Takımının transfer sürecinde yaşadığı sıkıntılara değinen Ersun Yanal, taraftarların desteğini sürdürmesi gerektiğini ifade etti:

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"Fenerbahçe birçok kupa yarışına katıldı, birçok liderlik yarışına katıldı, Avrupa’da yarıştı. Zirvenin uzun süre kalıcısı olmaya oynadı, kaldı. Ama hiçbir döneminde transfer yapamamazlık olmamıştı. Ben bunu Sayın Ali Koç’a karşı yapılan bir düzen olarak düşünüyorum. Buna inanmaktan da kendimi alıkoyamıyorum. Onun taraftarlarımız tarafından korunmasına ve desteklenmesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin Fenerbahçe’ye ihtiyacı var."

"Bizi destekleyen ya da desteklemeyen taraftarlarımızın hepsine sevgi ve saygı duyuyoruz. Ersun Yanal gidebilir ama Fenerbahçe bakidir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek gerekir. Bu misyonu taraftarımız doğru analiz ederse sorunlar çok çabuk şekilde çözülecektir. Benim bırakmamla bu işler düzelecekse bunu düşünmeden yaparım. Bu süreçte Fenerbahçe’den hiçbir talebimiz olmamıştır, olmayacaktır da."

56 yaşındaki çalıştırıcı sözlerini şu şekilde noktaladı: "Fenerbahçe her kulvarda şampiyonluğa oynar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü başak bir büyüklük, bunu kimse tartışmasın."