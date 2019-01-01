Ersun Yanal Galatasaray maçının kadrosunu belirledi

Galatasaray derbisinin ilk 11’i için sekiz ismi kafasında belirleyen Ersun Yanal, üç ismi ise bu akşam netleştirecek.

Pazar günü oynanacak olan derbi öncesinde muhtemel kadrolar netleşmeye başladı.

Fanatik'in haberine göre derbisinde Volkan, Skrtel, Isla, Hasan Ali, Topal, Tolgay, Dirar ve Soldado’nun yeri garanti olarak görülüyor. Kalan 3 forma için ise 6 oyuncu arasında rekabet var.

Sol kanat için Moses ve Valbuena arasında mücadele var

Teknik Direktörü Ersun Yanal, sol kanat için henüz son kararını verebilmiş değil. Tecrübeli çalıştırıcı, Moses ile Valbuena arasında bir tercih yapacak. Valbuena'nın oyun içindeki yaratıcılığına Moses'ın ise sürati ve gücüne güvenen Yanal, seçimini bugün takım kampa girmeden önce netleştirecek. Ancak Moses’ın Ankaragücü maçında sergilediği kötü performansı sebebiyle Yanal derbi için Valbuena'ya şans vermeyi düşünüyor.

Miha Zajc sahada olacak

Orta sahada da özellikle iki isim arasındaki rekabet dikkat çekiyor. Jailson ile Zajc arasında bir tercih yapmakta güçlük çeken Ersun Yanal, kararını uygulayacağı hücum veya savunma planına göre verecek. Jailson ile başlaması durumunda defansif bir kadro olacağını düşünen tecrübeli hoca, seçimini üretken ve ofansif oyundan yana kullanırsa, Zajc sahada olacak. Gelen son bilgilere göre, Zajc bir adım önde.

Serdar ve Sadık arasındaki büyük mücadele

Ersun Yanal’ın karar veremekte güçlük çektiği noktalardan biri ise savunma hattında Skrtel'e kimin eşlik edeceği. Tecrübeli stoper Martin Skrtel'in yeri garanti ancak Sadık ile Serdar Aziz arasındaki forma savaşı sürüyor. Geçirdiği sakatlıktan sonra eski formundan uzak kalan Sadık’ın idmanlardaki yüksek performansı, Yanal’ın kafasını karıştırıyor. Serdar Aziz şimdilik formayı almaya yakın olsa da son karar kamp öncesinde verilecek.