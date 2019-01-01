Ersun Yanal endişeli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının iyi gidişatına karşın oyuncularının rehavete girmesinden çekiniyor.

Son 3 maçını kazanarak iyi bir seri yakalayan 'de moraller oldukça yüksek. Ancak Ersun Yanal futbolcularının gevşemesine izin vermiyor.

Fanatik Gazetesinden Yusuf Dursun'un haberine göre; Pazar akşamı ligin en sıkıntılı takımı 'la oynayacak maç öncesi teknik direktör Ersun Yanal endişeli. Takımının rehavete kapılmasından çekinen başarılı teknik adam, bunu önlemek için öğrencileriyle peş peşe toplantılar yapıyor.

Kayserispor’un Bülent Uygun ile yeni sayfa açmak istediğini hatırlatan Yanal, "Evet, herkes bizi büyük favori olarak görüyor. Ancak maçlar kağıt üzerinde değil, sahada kazanılıyor. Bunun için de 90 dakika aynı istek ve arzuyla savaşmamız şart" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, adım adım liderlik koltuğuna yaklaştıklarını söyleyerek, "Yapacağımız bir hata, geri düşmemize neden olacak. Bizim yerimiz zirve. Oraya çıkmak için yakaladığımız galibiyet serisini sürdürmemiz gerekiyor. Kayseri ve maçlarını kazanarak milli araya girersek, ligin ilk yarısını zirvede bitirmek için önemli bir avantaj yakalarız" diye konuştu.