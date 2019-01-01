Ersun Yanal: Emre'yi daha iyi kullanmalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyete rağmen daha iyi olmaları gerektiğinin altını çizdi.

'nin 'u 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adamın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu sezon bireysel hatadan yedinci golümüz. Bu deplasman ve bundan sonraki deplasmanlar oldukça zor geçecek. Oldukça dirençli ve karşılık veren takımlar oldu. İdeal oyuncularımızın performanslarını yükseltmekle uğraşıyoruz."

"Oyuncuların performansı arttıkça daha iyi olacağız. Birkaç kaybımız vardı. 70. dakikaya kadar tamam ama sonrasında daha iyi oynamalıydık. Bunu sonuca bağlayarak bitirmek öz güven açısından iyi oldu. Aramıza katılacak oyuncularla birlikte yolumuza daha güçlü devam edeceğiz."

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"Emre özel bir oyuncu, özel bir karakter. Fenerabahçe'ye katkısı olacağı alanlarda çıkıp işini yapan bir oyuncu. Takımın belli bir gücü var, çalışarak bunu daha yukarı çekmeye çalışıyoruz ancak Emre'yi de daha doğru kullanınca daha iyi olacak. "

"Fenerbahçe'de olmak ve oynamak ciddi bir hazırlık gerektirir. Bunun en önemli aşaması ise takımın ahengine uyum sağlamayı gerektirir. Fenerbahçe'nin takım mühendisliğinde hem oyuncuların takım üzerindeki performansını hem de bizim gözlemlerimiz değerlendirilmeli."

"Ferdi genç bir oyuncu kullanacağız, oynatacağız. Onun hakkında CV'si yeterli değil gibi yorumlar yapmak doğru değil."