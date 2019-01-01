Ersun Yanal: Bugün sahada bu takım var

Süper Lig'in dördüncü haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

ile , Süper Lig'in 4. haftasında liderlik için sahaya çıktı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor 3-1 kazanarak, en yakın rakibi Çaykur Rizespor'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, kaybedilen maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Haberin devamı aşağıda

Yanal "Bireysel hatalar yaptık ancak önemli olan oyunu kazanmak için duruş göstermemiz lazım. Ne bahanemiz ne de çekincemiz var. Topa yüzde 70 civarında sahip olurken uzatmalarda golü yedik. Bugün sahada bu takım var. Takım içerisindeki oyuncularımızın hepsine ihtiyacımız olacak. Önemli olan bir karakter ortaya koyabilmek ve tüm maçları kazanmak için mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

"İstediğimiz sonucu alamadığımız için çok mutsuzuz"

Yenilen ikinci golde hatası bulunan Jailson ise "İstediğimiz sonucu alamadığımız için çok mutsuzuz. Bireysel hatalar yaptık ancak başımızı kaldırıp devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Ligin altıncı haftasında Fenerbahçe Ankaragücü'nü ağırlayacak, Alanyaspor ise deplasmanına çıkacak.