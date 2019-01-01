Ersun Yanal: Bugün futbol konuşmak istemiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe maçı sonrası VAR uygulamasına itiraz etti.

ile 2-2 berabere kalan 'de teknik direktör Ersun Yanal, maç hakkında açıklama yapmadı.

Yanal, penaltı sonrasında Fenerbahçe'nin attığı ve sonrasında iptal edilen golüyle ilgili serzenişte bulundu. Deneyimli teknik adamın açıklamaları şöyle;

"Bugün çok futbol konuşmak istemiyorum. Çünkü bugün, Fenerbahçe'nin oynadığı maç tarihe geçti.VAR'dır, kural hatasıdır, değildir. Hakem hatalarını tartışmıyorum. Ama bunun önceki haftası da var. Bugünü de var. Golü atıyorsun, maçın şekli değişecek. Adalet futbol için var. Adalet yoksa futbol da yok. Çifte standart uygulanırsa ne olacak? Ali gider, Veli gider, Ersun gider., problem değil. Biz kendi içimizde hesaplaşırız. Bunun hesabını kim verecek?"