Ersun Yanal: Böyle bir olay bir daha olmaz

Audi Cup yarı finalinde Bayern Münih'e boyun eğen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

'in ev sahipliğinde düzenlenen Audi Cup yarı finalinde , Alman ekibe 6-1'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, mücadeleyi değerlendirdi.

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57 yaşındaki teknik adam "Henüz bir derin bir kadroya sahip değiliz ve bunun sıkıntılarını yaşayabiliyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede takımımızı bir üst seviyeye taşıyacağız. Dirar henüz iki gün önce geldi ve takımla sadece bir antrenman yaptı. Bu tip maçlarda yapılan hatalar şefkatle karşılanmalı. Sanırım böyle bir olay bir daha olmaz. Ben ve maçlarında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bugün Hasan Ali'nin erken çıkışı, ilk golde eksik oluşumuz ve sonraki üç golde yaptığımız bireysel hatalar nedeniyle demoralize olduk. Devre arasında konuştuk ve toparladık. Hasan Ali'nin ağır bir sakatlığı olduğunu düşünmüyorum. İncelemeden sonra belli olur. Kesin sonuçları gördükten sonra konuşabiliriz. Dirar bugün sol bekte oynadı. Onun pozisyonu değil. Takım için fedakârlık yaptı. Ben onun profesyonelliğini ve coşkunu destekliyorum. İki gün önce aramıza katılmasına rağmen çıkıp topunu oynadı. Ben kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Audi Cup'ın üçüncülük maçında 31 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19.00'da ile karşı karşıya gelecek.