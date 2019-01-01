Ersun Yanal, basın toplantısına Emre Belözoğlu ile çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçının ardından düzenlediği basın toplantısına Emre Belözoğlu ile birlikte çıktı.

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden 'de teknik direktör Ersun Yanal karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Derbi kadrosunda yer almayan kaptan Emre Belözoğlu ile beraber basın toplantısına çıkan Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Emre Belözoğlu ile hiç problemimiz yok, ilk yola çıktığımızdan beri bize destek oldu. Bu karalamalara itibar etmeyin."

"Çok net ki Fenerbahçe camiasındaki dedikoduları kim karıştırmak istiyorsa onlara cevabım olacak. Böyle çirkin saldırılarla bizi yıkamazsınız, herkes haddini bilecek. Bunlar çok terbiyesizce."

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Soru almayacağını dile getiren Yanal, hafta içi bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve tüm soruları orada yanıtlayacağını belirtti.

"Teknik direktörsüz Fenerbahçe kazandı"

Ersun Yanal, basın toplantısından önce yayıncı kuruluşa kısa bir değerlendirmede bulunmuştu. Ancak Yanal'ın yaptığı açıklamalar, akıllara "İstifa mı ediyor?" sorusunu getirmişti. Hatta Emre Belözoğlu ile kavga ettiği şeklinde iddialar ortaya atılmıştı.

Ersun Yanal'ın basın toplantısı öncesi kullandığı ifadeler şöyleydi: "Galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık. Birçok mevkisi olmayan, hatta teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe bugün kazandı. Büyük Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Biz görevimizi yaptık. Soru almayacağım. Hafta arası basın toplantısında açıklama yapacağım."