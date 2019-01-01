Ersan Parlatan: Çok iyi mücadele ettik

Galatasaray'ı deviren Göztepe'de teknik sorumlu Ersan Parlatan takımlarının çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı 'ı 2-1 yenen 'de teknik sorumlu Ersan Parlatan, 3 puanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, geçen hafta mağlubiyetiyle ligdeki çıkışlarına ara verdiklerini, bu nedenle Galatasaray maçının kendileri için bir fırsat olduğunu söyledi.

Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Parlatan, "Çok iyi mücadele ettik, taraftarımız her türlü desteği verdi. Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Önümüzde zorlu Demir Grup deplasmanımız var. İyi hazırlanarak o maça çıkacağız" ifadelerini kullandı.