Erol Bulut'un Trabzonspor karnesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinde sekizinci kez Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

, 25 Ekim Pazar günü ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Erol Bulut, yeni takımının başında ilk kez bordo mavili ekip ile karşılaşacak.

Ancak 45 yaşındaki teknik adam daha önce Trabzonspor'a karşı ligde altı, kupada ise bir kez karşı karşıya gelmişti.

Erol Bulut'un çalıştırdığı takımlar, Trabzonspor karşısında 2 kez kazanırken, 1 kez berabere kaldı, 4 kez de mağlup oldu.

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