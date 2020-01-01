Süper Lig

Erol Bulut'un Trabzonspor karnesi

Goal
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Erol Bulut
AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinde sekizinci kez Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, 25 Ekim Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Erol Bulut, yeni takımının başında ilk kez bordo mavili ekip ile karşılaşacak.

Ancak 45 yaşındaki teknik adam daha önce Trabzonspor'a karşı ligde altı, kupada ise bir kez karşı karşıya gelmişti.

Erol Bulut'un çalıştırdığı takımlar, Trabzonspor karşısında 2 kez kazanırken, 1 kez berabere kaldı, 4 kez de mağlup oldu.

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    Tarih Turnuva Skor
    21.10.2017 Süper Lig Yeni Malatyaspor 1 - 0 Trabzonspor
    18.03.2018 Süper Lig Trabzonspor 4 - 1 Yeni Malatyaspor
    09.11.2018 Süper Lig Yeni Malatyaspor 5 - 0 Trabzonspor
    20.04.2019 Süper Lig Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatyaspor
    10.11.2019 Süper Lig Trabzonspor 1 - 0 Alanyaspor
    22.06.2020 Süper Lig Alanyaspor 2 - 2 Trabzonspor
    29.07.2020 Türkiye Kupası Trabzonspor  2 - 0 Alanyaspor

     

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