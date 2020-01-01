Erol Bulut'un Galatasaray karnesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray'a karşı 11. mücadelesine çıkacak.

, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Erol Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak ilk derbi mücadelesine Galatasaray karşısında çıkacak.

45 yaşındaki genç teknik direktör, daha önce ve ile Galatasaray'a karşı 10 kez sahaya çıktı.

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Erol Bulut, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İşte Erol Bulut'un Galatasaray karnesi: