Erol Bulut'un Galatasaray karnesi
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AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Erol Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak ilk derbi mücadelesine Galatasaray karşısında çıkacak.
45 yaşındaki genç teknik direktör, daha önce Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'a karşı 10 kez sahaya çıktı.
Erol Bulut, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
İşte Erol Bulut'un Galatasaray karnesi:
|SEZON
|KULVAR
|KARŞILAŞMA
|2019-20
|Süper Lig
|Alanyaspor 4-1 Galatasaray
|2019-20
|Türkiye Kupası
|Galatasaray 3-1 Alanyaspor
|2019-20
|Türkiye Kupası
|Alanyaspor 2-0 Galatasaray
|2019-20
|Süper Lig
|Galatasaray 1-0 Alanyaspor
|2018-19
|Türkiye Kupası
|Y. Malatyaspor 2-5 Galatasaray
|2018-19
|Süper Lig
|Galatasaray 3-0 Y. Malatyaspor
|2018-19
|Türkiye Kupası
|Galatasaray 0-0 Y. Malatyaspor
|2018-19
|Süper Lig
|Y. Malatyaspor 2-0 Galatasaray
|2017-18
|Süper Lig
|Galatasaray 2-0 Y. Malatyaspor
|2017-18
|Süper Lig
|Y. Malatyaspor 2-1 Galatasaray