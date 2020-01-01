Süper Lig

Erol Bulut'un Galatasaray karnesi

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Erol Bulut Alanyaspor Coach
AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray'a karşı 11. mücadelesine çıkacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Erol Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak ilk derbi mücadelesine Galatasaray karşısında çıkacak.

45 yaşındaki genç teknik direktör, daha önce Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'a karşı 10 kez sahaya çıktı.

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    Erol Bulut, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

    İşte Erol Bulut'un Galatasaray karnesi:

    SEZON KULVAR KARŞILAŞMA
    2019-20 Süper Lig Alanyaspor 4-1 Galatasaray
    2019-20 Türkiye Kupası Galatasaray 3-1 Alanyaspor
    2019-20 Türkiye Kupası Alanyaspor 2-0 Galatasaray
    2019-20 Süper Lig Galatasaray 1-0 Alanyaspor
    2018-19 Türkiye Kupası Y. Malatyaspor 2-5 Galatasaray
    2018-19 Süper Lig Galatasaray 3-0 Y. Malatyaspor
    2018-19 Türkiye Kupası Galatasaray 0-0 Y. Malatyaspor
    2018-19 Süper Lig Y. Malatyaspor 2-0 Galatasaray
    2017-18 Süper Lig Galatasaray 2-0 Y. Malatyaspor
    2017-18 Süper Lig Y. Malatyaspor 2-1 Galatasaray

     

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