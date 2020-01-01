Erol Bulut'tan 'Fenerbahçe' sorusuna yanıt

Erol Bulut, 2-2'lik beraberlikle sona eren Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Son dönemlerde adı ile anılan Aytemiz Teknik Direktörü Erol Bulut, maçının ardından iddialarla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

beIN Sports'a konuşan Erol Bulut karşılaşmada baskılı bir oyun oynamaya çalıştıklarını anlatırken, "Sezon başından beri hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz. Evimizde oynadığımız maçları baskılı oynuyoruz. Bugün de öyle oynadık. Karşımızda güçlü bir takım vardı. Yaptığımız hatadan dolayı geriye düştük, ardından 1-1'i yakaladık. Öne geçmeye çalışırken Trabzonspor iyi bir kombinasyonla ikinci golü buldu. Maçı kazanmak istiyorduk, çünkü bizim bir hedefimiz var; o da ligi ilk beş sırada bitirmek. Bu yüzden kazanmamız, en azından yenilmememiz gerekiyordu. Nitekim ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle takımı biraz daha ateşledik ve uzatmalarda bulduğumuz golle maç berabere bitti." dedi.

Bulut, adının Fenerbahçe ile anıldığının hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu: "Bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü şu an buradaki işime odaklıyım. Oynayacağımız bir kupa finali ve ligde ilk beş mücadelemiz var. Sadece buna konsantreyim."