Erol Bulut'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Aytemiz Alanyaspor'un teknik patronu, adının Fenerbahçe ile anılması hakkında konuştu.

Aytemiz Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erol Bulut, bir gazetecinin adının ile anıldığını hatırlatması üzerine şöyle konuştu: "Bu konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Şu an Alanyaspor'un başındayım. O yüzden buradaki işime konsantre oluyorum. Yazılan çizilenlere kulak asmıyorum. Önemli olan benim şu anki takımımla neler başarabileceğim."

"Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz"

45 yaşındaki teknik adam Beşiktaş karşısında kazanmak istediklerini belirtirken, "En iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son 3 maçımızda 1 puan almış olsak da, hem kupa hem lig maçlarında zor bir yarıştan çıktık. İyi oynadığımız maçları maalesef kaybettik. Bu hafta itibariyle yeni bir çıkışa girmek istiyoruz. Umarım Beşiktaş karşısında alacağımız galibiyetle bunun başlangıcını yaparız." diye konuştu.