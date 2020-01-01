Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, İttifak Holding Konyaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından konuştu.

Süper Lig’in son haftasında ’a konuk olan , 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak ligi beşinci sırada tamamladı.

Maçın ardından kendisine iddiaları sorulan Erol Bulut, “Çarşamba günü kupada final maçımız var. Finalden sonra birkaç sonra bazı şeyler netleşir” yanıtını verdi.

Erol Bulut'un basın toplantısında söyledikleri ise şöyle:

Daha fazla takım

"Bugün oynadığımız futbol, ilk yarı bize yakışmayan bir futboldu. Bunu Konyaspor iyi değerlendirdi. 2-0 öne geçtiler. Hiçbir karşılık veremedik. Bu istediğimiz oyun değildi. 3 puan alıp sezonu bu şekilde tamamlamak istiyorduk. İkinci yarı akıllı değişiklikle 3-2 oldu ve çok mutluyum. Oyuncularıma gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon inişli çıkışlı geçti. Bu şekilde bitmesi gurur verici bir olay. Ligi 5'inci sırada bitirdik, Avrupa şansı doğdu. Çarşamba günü kupa maçı var. Oraya odaklanıyoruz. Bunu kupayla taçlandırmayı planlıyoruz.''