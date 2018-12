Erol Bulut: VAR, Anadolu takımlarının avantajına oldu

Erol Bulut'a göre bu sezon uygulamaya konulan VAR sistemi, Anadolu takımları için faydalı oldu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, bu sezon ligde Anadolu takımlarının daha güçlü ve dirençli göründüğünü bunun Türk futbolu açısından güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Erol Bulut, gündemdeki konular, takımının performansı ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bulut, 15. haftası geride kalan ligde şu ana kadar iyi performans sergilediklerini dile getirerek, her zaman bunun üzerine koyarak ilerlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ligin tamamlanmasına iki haftanın kaldığını anımsatan Erol Bulut, "Genel fotoğrafa baktığımızda ligde Anadolu takımları daha güçlü ve dirençli. Bu Türk futbolu açısından güzel. Şu an İstanbul'un büyük takımları ön planda olup, başı çekmiyor. Anadolu takımları da oralara yaklaştı ve üst taraflarda yer alıyor, bu güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ilişkin "VAR sisteminin gelişi Anadolu takımlarının avantajına oldu. Sonuçta hakemlerimiz daha adaletli karar verebiliyor. Çünkü VAR olmasaydı şu an sıralamada çok farklı pozisyonlar olabilirdi. VAR ile hakem, canlı gördüğünü sonra ekrandan görüp doğru kararı verebiliyor. Onun için daha adaletli ve doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Gelecek yıl bunun daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Şu anda iyi bir gidişatımız var"

Takım olarak sezon öncesi zorluklar yaşadıklarını, kamp dönemini 12-13 futbolcuyla tamamladıklarını anlatan Bulut, sakat futbolcularının bulunduğunu ve transferlerinin zamanında takıma katılmadığını anımsattı.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen sezona Göztepe galibiyetiyle girdiklerini hatırlatan Bulut, "Ardından Fenerbahçe maçını da kazanarak iyi bir başlangıç yaptık. Şu anda da iyi bir gidişatımız var. Eksik veya kadrosu geniş olmayan bir takım görüntüsündeyiz ama futbolcularımız her şeyiyle, varını yoğunu sahaya sürerek onlara verdiğimiz bilgileri en doğru şekilde sahaya yansıtıyor. Devre arasında yapacağımız transferlerle bu hedefimizi daha üst sıralara çekme düşüncemiz var." ifadelerini kullandı.

"Nereden nereye geldiğimizi kimse unutmasın"

Erol Bulut, başarılarının ana unsurunda futbolculara verdikleri bilgilerin hızlı bir şekilde sahaya yansıtılması olduğuna işaret etti.

Futbolcularının gayretli olduğunu ifade eden Bulut, "Şu an 15 aylık bir süreç geçti, kısa bir süreç. Nereden nereye geldiğimizi kimse unutmasın. Nereden başladık şu an neredeyiz. Müthiş bir çıkış oldu, grafiğimiz gittikçe yükseliyor, inşallah bunu üzerine koymaya devam ederiz. Hiçbir zaman çalışmayı bırakmayacağız. Hiçbir zaman 'oldum' demeyeceğiz, ne olacağına bakacaksın. O yüzden çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

Haberin devamı aşağıda

"Herkes kendine bir hedef koymalı"

Erol Bulut, şu an ligde iyi durumda olduklarını, her şeyin çok güzel göründüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an her şey çok güzel görünüyor, 'bu takım kesin UEFA'ya gider' ya da ilk 4-5-6'da yer alacağımız düşüncesi var. Düşünceler güzel, herkes kendine bir hedef koymalı zaten. Her futbolcu kendine bir hedef koymalı. Çünkü o hedefi kendinize koyduğunuz zaman ne için uğraştığınızı, savaştığını biliyorsunuz. Belki o olmayabilir ama bir altı olur. Biz de o doğrultuda yol almaya çalışıyoruz. İki maçımız daha var. Bu maçlardan 6 puan alıp, yolumuza devam eder, yeni yıla iyi bir giriş yaparız. Yeni transferler erken gelip takıma iyi uyum sağlayıp, ikinci yarının ilk 7 haftasını istediğimiz şekilde atlatırsak o zaman güzel bir hedef belirleyebiliriz."

Devre arası transferin olacağını aktaran Bulut, "Aramızdan ayrılacak futbolcular olacak ama yerlerini inşallah daha iyileriyle dolduracağız. Sayı veremeyiz ama transfer 1-2'de kalmayacak." diyerek sözlerini tamamladı.