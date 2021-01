Erol Bulut: Topun arkasında kalmak bize daha uygun

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin son durumunu ve Mesut Özil transferini değerlendirdi.

Teknik Direktörü Erol Bulut, yarın oynanacak karşılaşması öncesi merak edilenleri yanıtladı.

A Spor' a verdiği röportajda kendisine ve takımına yönelik eleştirileri cevaplayan Bulut'un açıklıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Her eleştiriye açığım. Hatalarımız elbette oluyor. Hatalarımızı en kısa sürede toparlamaya çalışıyoruz. Sistem her maçta değişebiliyor. 5-10 metre kaymalarla oyunda her şey değişebiliyor, formasyonlar da öyle."

"Sezonun ilerleyen döneminde topu rakibe verip, topun arkasına geçip, topa göre pozisyon alıp, rakibi sıkıştırıp kaleye gitme felsefesini belirledik. İyi gidiyor. Bu bize daha yatkın bir sistem oldu. Bu demek değil ki önümüzdeki her maçı böyle oynayacağız."

"Bizim tek oyun planımız kenar ortaları değil. Bunu söyleyenler yanılıyor."

"Mesut bizim şu anki sistemimiz üzerinde yerini en iyi şekilde alacaktır. Takım arkadaşlarının ona yardımcı olması gerekiyor."

"Mesut, benim gözümde tarihin en iyi 10, 10 numarasından biri. Karakteri de çok düzgün. O da geldiğinde bize katkı sağlayacaktır. Oyuncularımın birbirlerini iyi anlamaları gerekiyor. Öyle olduğunda işler çok daha kolay oluyor. Takım arkadaşını iyi tanıman gerekiyor."

"Mesut son 10-15 günde antrenman yapamadı. Ön çalışması olacak, antrenmanlarını yapacak ve belli bir seviyeye gelecek. En kısa sürede aramızda olmasını istiyoruz. Onu oynatmak için getirdik. Büyük bir güç katacağına inanıyoruz."

"Mesut'a geçmişte yapılan yanlışlıklara cevabı hep birlikte vereceğiz."

"Hakemlerin çaldığı düdüklerin bir standardı olması gerektiğini düşünüyorum. Bir pozisyona penaltı veriliyor, ertesi maçta verilmiyor. Futbolumuzu geliştirmek istiyorsak, hakemlere de çok iş düşüyor."