Erol Bulut: Sorumluluk bize ait

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-0 yenildikleri Yeni Malatyaspor maçının ardından konuştu.

Üzgün olduğunu ifade eden Erol Bulut, "Bugün konuşacağımız hiçbir şey yok. Maçtan önce rakibin uzun toplarla geleceğini ve düşen topların önemli olacağını söylemiştim. Maalesef bunların hiçbirini kazanamadık. Neden deplasmanda maçlarımızı kazanıyoruz, evimizde kazanamıyoruz. Bunun bir çaresini bulmak gerekiyor açıkçası. Evimizdeki son üç maçımızda mağlup olduk. Sorumluluk bize ait. Bunu kendi aramızda çözebilecek kadar dürüst olmamız lazım. Bir sorun var. Ama bunun ne olduğunu en kısa sürede çözmemiz gerek" dedi.

"Rakibin vurduğu her şut gol oluyor"

Takımda mental anlamda sorun olduğunu söyleyen Erol Bulut, "Oyun planımız elbette var. Ama bunu sahaya ne kadar yansıtabiliyoruz? Rakibin vurduğu her şut gol oluyor. Beşiktaş maçında da aynı şeyi yaşadık. Biz ise bulduğumuz pozisyonları iyi değerlendiremiyoruz. Mental bir sorun var kesinlikle" ifadelerini kullandı.