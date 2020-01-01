Erol Bulut: Sezona hızlı bir giriş yaptık

Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut, takımının son durumuna ve Garry Rodrigues'e dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Teknik Direktörü Erol Bulut sezona iyi başladıklarını ve milli aradan sonra daha iyi olacaklarını söyledi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Bulut, Azerbaycan'da yayın yapan bir televizyon programına açıklamalarda bulundu.

45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin bu sezonki hedefleriyle ilgili "Son yıllarda iyi gitmeyen sezonlar vardı. Bu sezona hızlı bir giriş yaptık. Milli aradan sonra daha iyi bir Fenerbahçe'yi tüm taraftarlarımıza izleteceğimizi düşünüyorum. Azerbaycan'dan da Fenerbahçeli taraftarların mesajları geliyor. Onların da içi rahat olsun. Takımımız en iyi şekilde çalışıyor. Bu sene hedefimiz şampiyonluk. İnşallah hep birlikte sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Erol Bulut, sarı-lacivertlilerle bir yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues'in durumuyla ilgili gelen soruya, "Rodrigues Fenerbahçe'nin futbolcusu. Bir yıl daha sözleşmesi var. Son haftalarda kasık bölgesinde hafif sakatlığı vardı. O yüzden değerlendiremedik. Önümüzdeki süreçte takıma uyum sağlayacak ve onu değerlendireceğiz. Transferi de söz konusu. Şu an gelen bazı teklifler var. Onun da bunları iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Burada önemli olan Fenerbahçe. Kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir." cevabını verdi.