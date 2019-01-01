Erol Bulut: Rakibin ilk şutu penaltı

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'a karşı pozisyon vermeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Teknik Direktörü Erol Bulut, takımının deplasmanda 'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor karşısında istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Bulut, şöyle konuştu:

"Kalemizde pozisyon vermeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeterince pozisyonumuz vardı, onları değerlendiremediğiniz zaman rakip öyle de böyle de olsa duran toptan pozisyon bulabiliyor. Nitekim penaltı pozisyonu buldu ve değerlendirerek 1-0 kazandı. Rakibin ilk şutu penaltı şutu oldu. Kalemizde başka şut yok. Önemli olan bizim yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz, onun analizini yapmamız lazım."

Ligin 3. haftasında liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından 11. haftada 3. sıraya geriledi.