Erol Bulut: Penaltı kararı yanlıştı

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü, 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz , konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Erol Bulut, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk milletine sabır diledi.

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Maçta zincirleme hatalar yaptıklarını belirten Bulut, Beşiktaş'ın ikinci golündeki pozisyonun penaltı olmadığını savundu.

Erol Bulut, şunları kaydetti:

"1-0 öne geçmemize rağmen hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Maçın tamamına konsantre olamadık, basit hatalar yaptık. Rakibe verdiğimiz gol pozisyonlarını bugüne kadar hiçbir maçta bizim takım vermedi. Bunu sorgulayacağız. Kısa sürede bunu çözmemiz gerekiyor. Önümüzde kupada yarı final maçı var. İnşallah bunu çözüp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu takım buraya kolay gelmedi. İyi futbol oynayarak geldi. Sezonun en kötü oyununu oynadık. Bunu değiştirmemiz lazım. "