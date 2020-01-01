Erol Bulut: Mert Hakan'ın iyi niyetine inanıyorum

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0'lık Sivasspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup 'a 1-0 yenilen Aytemiz 'un teknik direktörü Erol Bulut, sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışından uzaklaşmayacaklarını söyledi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi konsantrasyon sağlayarak başlayamadıklarını, ilk yarıda istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.

Baskılı oynamak istediklerini vurgulayan Bulut, "İkinci yarıda oynanan futboldan memnunum. Yeterince gol pozisyonuna da girdik, maalesef bugün şanslı olan taraf Sivas'tı. Penaltıdan kazandıkları bir maç, ikinci yarıda bir iki pozisyonları daha oldu." diye konuştu.

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Gol bulmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını aktaran Bulut, "Herkes Aytemiz Alanyaspor bu yarıştan gitti, düştü diye düşünebilir. Emin olun bu sezon sonuna kadar Alanyaspor bu yarıştan uzaklaşmayacak. Önümüzde 11 maç daha var, bu 11 maçta futbolcularım ikinci yarı oynadığı futbolu ortaya koymaya çalışacak. Sezon sonunda hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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"Bu yarışın her zaman içinde olacağız." diyen Bulut, "Kupada zaten yarı finaldeyiz, oynayacağımız karşılaşması olacak, orada da hedefimiz final oynamak." ifadesini kullandı.

Erol Bulut yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci hakkında konuşurken, genç oyuncunun iyi niyetine inandığını belirtti:

"Mert Hakan'ın taraftarlarla problemi varmış. Gol sevincinde onlara bir hareketi olmuş. Ben bizim önümüzde yapması gerektiğini düşünmüyordum. Ama iyi niyetine inanıyorum."