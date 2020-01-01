Erol Bulut: İstediğimiz sonucu elde ettik

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Antalyaspor'u yendikleri mücadelenin ardından konuştu.

Aytemiz , Ziraat Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu Fraport TAV 'u 1-0 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir maç olacağını tahmin ettiklerini ve mücadelenin o şekilde geçtiğini dile getirdi.

"İkinci yarı yarım saat 10 kişi oynadık ama istediğimiz sonucu elde ettik." diyen Bulut, şunları kaydetti:

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"Amacımız bu doğrultudaydı. Gol atabilirsek bizim için çok iyi olacaktı. Golün 10 kişiyken gelmesinden dolayı çok mutluyum. İyi mücadele gösterdiler. Hiçbir zaman bırakmadılar. İstediğimiz güzel bir sonuç oldu. Önümüzde bir 90 dakika daha var. O maçta da galip gelerek adımızı finale yazdırmayı umuyorum."