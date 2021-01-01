Erol Bulut: İkinci yarıdaki oyunun nedenleri var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıdaki durgun oyunun nedenlerini anlattı.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, hafta arasında oynanan kupa maçının uzatmalara gitmesi nedeniyle takımın yorulduğunu belirtti.

İkinci yarıdaki durgun oyununun nedenlerini anlatan Bulut, orta saha üçlüsünün de yorgunluğuna dikkat çekti.

''İlk yarı çok ayrı bir 45 dakika izledik. İkinci yarıdaki oyunun nedenleri var. Üç gün önce oynadığımız kupa maçının 130 dakika sürmesi ve takımın 140 kilometre koşması... Orta saha üçlümüz ikinci yarıda biraz yoruldu ve rakip üzerimize geldi. Bir tane de gol oldu.''

Fenerbahçe Teknik Direktörü oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

''Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmiş olsaydık ilk yarıda ikinci golü bulabilirdik. Kupa maçının yorgunluğunun belirtileri vardı. Ben oyuncularımın gösterdiği performans nedeniyle tebrik ediyorum.''

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki puanını 51'e yükseltip zirveye yerleşirken Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.