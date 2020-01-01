Erol Bulut: Hakem VAR ile izleyip karar veriyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut deplasmanda 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor deplasmanının zor olacağını bildiklerini ve öyle de geçtiğini söyledi.

Çaykur Rizespor'un iyi futbol oynadığına işaret eden Bulut, "Bizim için önemli olan galip gelmekti. Galip geldiğimiz için futbolcuları tebrik ediyorum. İlk yarı pozisyonları ve penaltıyı değerlendiremedik. Moralimiz bozuldu." dedi.

Rakibin ikinci yarıda yakaladığı pozisyonu değerlendirerek öne geçtiğine işaret eden Bulut, "Biz de toparlandık ve yakaladığımız pozisyonları değerlendirerek 2-1 kazandık. Mağlup duruma düştükten sonra galip duruma gelmek kolay değil. Oyuncular, Fenerbahçe bunu başardı. Futbolcuları tebrik ediyorum. Lig çekişmeli geçecek." ifadelerini kullandı.

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Penaltı pozisyonlarını henüz izlemediğini anlatan Bulut, "İkinci penaltıda Enner kafaya çıktığında topa vurmak istedi. Defans oyuncusu direk eli ile yüzüne temas ediyor. Bu kural böyle. İlk yarıda bir pozisyonda top rakibin eline vurdu hakem vermedi. Bana göre o da penaltıydı. Ne konuşsak boş. Hakem VAR ile izleyip karar veriyor." şeklinde konuştu.