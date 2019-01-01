Erol Bulut: Galibiyetten başka bir şey düşünmedik

Denizlispor'u 5-1 yenen Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maç önce mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını söyledi.

Süper Lig'in 16. haftasında , 'u 5-1 mağlup etti. Maçın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmayı değerlendirdi.

Bulut, deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Sergiledikleri başarılı performansla üç puanı aldıklarını anlatan genç teknik adam, "Bu 3 puan bizi çok mutlu etti. Üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Bugün muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı. Futbolcularıma, galibiyetten başka bir şey düşünmememiz gerektiğini söyledim. Futbolcularım da bunu sahada en iyi şekilde uyguladılar. Birinci saniyeden itibaren maça çok iyi motive oldular. Son dakikaya kadar mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.